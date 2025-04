Lampedusa. Croce Rossa: da inizio anno accolte nell’hotspot più di 9mila persone

Roma, 9 Aprile 2025 – Da inizio 2025, sono 9.173 le persone migranti accolte nell’hotspot di Lampedusa. Nel centro di Contrada Imbriacola, dal 1° giugno 2023 ad oggi, le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana hanno supportato complessivamente 135.779 tra donne, uomini, bambine e bambini arrivati sulle nostre coste via mare.

“Non numeri ma persone, non dati ma vite che fuggono da situazioni a volte drammatiche, da Paesi colpiti da gravi crisi e disastri, da realtà in cui i diritti umani spesso non sono rispettati. Siamo qui per ciascuna di loro, per dare speranza a quanti cercano un domani migliore in un viaggio che, spesso, si interrompe in mare, a causa di condizioni avverse.

Siamo qui perché è nostro dovere dare conforto a chi proprio in quel viaggio racchiude speranza e aspettative. La Croce Rossa Italiana, non solo a Lampedusa ma in tutti i porti italiani in cui è impegnata, prosegue la sua opera di accoglienza e supporto alle persone migranti che arrivano sulle nostre coste. Lo fa con un volontariato fatto di piccoli gesti, semplici ed efficaci, capaci di diffondere ovunque una sola regola, quella dell’Umanità che è rispetto, solidarietà, comprensione nei confronti di chi ha bisogno di aiuto”. Così Rosario Valastro, Presidente della CRI.

comunicato stampa