Moda Dominicana il lutto. Nel crollo al Jet Set muore anche lo stilista Martin Polanco

E’ purtroppo ufficiale da ieri notte la notizia, che tra le vittime della tragedia accaduta nella Repubblica Dominicana, è stato ritrovato sotto le macerie, il corpo ritrovato senza vita di Martin Polanco, grande stilista dominicano. E’ anche lui una delle vittime del crollo avvenuto al Jet Set discoteca di Santo Domingo, in cui si stava esibendo un suo caro amico Ruby Perez, il meriguero. Anche quest’ultimo morto nella disgrazia.

E’ una grande perdita che colpisce la moda latina e soprattutto dominicana. Martin Polanco è stato una figura iconica nel mondo della moda dominicana, e si è sempre distinto per la sua creatività, l’impegno sociale e la sua dedizione verso la cultura del suo Paese. La sua carriera, lunga più di tre decenni, lo ha consacrato come figura di spicco sia a livello nazionale che internazionale, aveva partecipato i suoi abiti a sfilate anche in Italia. Molti lo ricordano tra gli altri posti anche al Concierto di Moda Internazionale di Venezia nel 2022.

Il grande maestro si è distinto per la fusione di arte e tradizione nelle sue creazioni. Martin Polanco ha ottenuto svariati riconoscimenti internazionali nel mondo della alta moda. I social network sono invasi da messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia ed al resto della vittime.

OA