Tavola rotonda sull’energia pulita per la crescita: dichiarazione Italia-Regno Unito

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia, On. Antonio Tajani, e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito, Onorevole David Lammy, hanno co-presieduto oggi a Roma una tavola rotonda dedicata all’energia pulita per la crescita, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e di Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana e di Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, abbiamo discusso del reciproco impegno di Italia e Regno Unito per promuovere l’energia pulita per la crescita. Abbiamo ribadito gli impegni presi con il Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Bilaterale firmato tra l’Italia e il Regno Unito nell’aprile del 2023, e nella Dichiarazione Congiunta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Primo Ministro Keir Starmer nel settembre del 2024. Abbiamo sottolineato l’importanza di un’energia accessibile, sicura, sostenibile e moderna per tutti, a sostegno della crescita e di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

La sicurezza energetica, l’accesso ad un’energia sostenibile e conveniente sono questioni importanti per le generazioni di oggi e future. Dobbiamo cogliere le opportunità che abbiamo per favorire la diversificazione energetica, con tutti i benefici che questa comporta. Riconosciamo i significativi progressi che l’Italia ha realizzato durante la sua Presidenza del G7 e attraverso il Piano Mattei per l’Africa, nonché la nuova Global Clean Power Alliance lanciata dal Regno Unito. Continueremo a promuovere questo approccio a livello globale e attraverso il Vertice dell’Agenzia Internazionale per l’Energia sul Futuro della Sicurezza Energetica a Londra.

Ribadiamo il nostro impegno, nel contesto di uno sforzo globale, ad accelerare il graduale abbandono dei combustibili fossili non abbattuti per raggiungere la neutralità carbonica dei sistemi energetici entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e i risultati del Global Stocktake della COP28. Riconosciamo che, in un contesto geopolitico complesso e in continuo cambiamento, la sicurezza, l’accessibilità economica e l’indipendenza energetiche sono diventate prioritarie. In questo scenario, sottolineiamo che sicurezza e transizione energetica sono strettamente collegate e ribadiamo la necessità di avvalerci di tutte le soluzioni e tecnologie per la decarbonizzazione, nel rispetto dei diversi percorsi nazionali.

Lavoreremo insieme per dare impulso a tutte le opportunità offerte dalla transizione verso l’energia pulita, quale stimolo per la crescita economica, per incoraggiare l’innovazione, massimizzare le soluzioni per l’energia pulita basate sulla natura, e creare nuova occupazione e competenze, per sistemi energetici più resilienti. Questa è la via più efficace per garantire la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, favorendo allo stesso tempo la prosperità di lungo termine. Dimostreremo la nostra leadership nel settore dell’energia pulita attraverso il G7, il G20, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la COP30 e le successive.

Siamo impegnati a lavorare insieme sulle sfide attuali e future riguardo alla resilienza delle catene del valore di energia pulita e a promuovere una transizione energetica giusta, sicura, sostenibile e inclusiva. Sia l’Italia che il Regno Unito promuovono le opportunità di crescita economica attraverso le reciproche e dinamiche basi industriali, riconoscendo che sarà essenziale costruire nuove alleanze sulle catene del valore dell’energia pulita per sostenere questo percorso.

È per questo che l’Italia e il Regno Unito lavoreranno insieme su questa agenda. Riconosciamo anche la necessità di sostenere l’ambizione e l’impegno dell’Africa per lo sviluppo di adeguate infrastrutture e catene di approvvigionamento di energia pulita, nello spirito di un partenariato equo e strategico. Accogliamo con favore le alleanze costruite tra le aziende energetiche italiane e britanniche. Ci impegniamo ad approfondirle ulteriormente.