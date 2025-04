Tenerini (FI): approvato importante emendamento al decreto bollette

Sono estremamente soddisfatta per l’approvazione di un emendamento al Decreto Bollette, sottoscritto dal collega Squeri e da me. Tale proposta segna una svolta significativa nel campo dell’autoapprovazione energetica”. “Con l’emendamento appena approvato, si avvia una nuova era per l’autoproduzione di energia”, ha dichiarato l’onorevole Tenerini. “Fino ad oggi, infatti, l’autoproduzione di energia poteva avvenire con un solo produttore.

Ora, grazie a questa modifica, i clienti hanno la libertà di scegliere di realizzare soluzioni di autoproduzione simultaneamente con più e diversi produttori, indipendenti tra loro. Questo non solo garantirà maggiore flessibilità e possibilità di scelta, ma potrà anche di beneficiare della concorrenza, ampliando il ventaglio delle proposte di produzione di energia elettrica presso il proprio sito.

L’emendamento risponde così all’esigenza di ridurre la dipendenza dai tradizionali fornitori di energia e favorire l’autosufficienza, dando al consumatore il potere di orientarsi verso soluzioni più vantaggiose e sostenibili in un periodo di incertezze globali e di fluttuazioni dei costi energetici, l’autoproduzione si rivela infatti come una delle soluzioni più solide per garantire stabilità economica e risparmio a lungo termine”.

“Questa modifica è ancora più rilevante in questi periodi di grande incertezza economica e geopolitica”, ha concluso l’onorevole Tenerini. “L’autoproduzione di energia rappresenta l’unica via per fissare il valore del kWh nel lungo termine, consentendo ai consumatori di ottenere un risparmio sicuro e prevedibile. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa innovazione che, ne siamo certi, porterà benefici concreti alle famiglie e alle imprese italiane.”

comunicato stampa