Trump rilancia il “reshoring” con promesse di zero dazi e iter burocratici rapidi

Washington D.C. – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nuovamente esortato le aziende a riportare le proprie attività produttive nel territorio statunitense, promettendo in cambio l’azzeramento dei dazi doganali e una significativa semplificazione degli iter burocratici. In un messaggio pubblicato sul suo social media Truth, Trump ha dichiarato: “Ora è un momento fantastico per spostare la vostra azienda negli Stati Uniti d’America, come stanno facendo Apple e tante altre, in numeri da record”. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di rafforzare l’economia interna, creare posti di lavoro americani e ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento globali, temi centrali del suo programma economico e potenzialmente rilevanti in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Nel tentativo di incentivare il cosiddetto “reshoring” delle imprese americane e di attrarre investimenti diretti esteri, il presidente ha offerto condizioni vantaggiose, tra cui “zero tariffe, collegamenti e approvazioni elettriche ed energetiche quasi immediate” e l’assicurazione di “nessun ritardo ambientale”. L’azzeramento dei dazi rappresenterebbe un incentivo economico significativo, mentre la promessa di iter rapidi mira a ridurre i tempi e i costi burocratici spesso citati come barriere all’investimento. L’affermazione di “nessun ritardo ambientale”, sebbene potenzialmente attraente per le aziende, potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo alla protezione dell’ambiente. Concludendo il suo appello, Trump ha incitato le aziende ad agire tempestivamente: “Non aspettate, fatelo ora!”.

Resta da vedere quale sarà la reale efficacia di questa offerta e la risposta delle aziende, influenzata da molteplici fattori come i costi del lavoro, le infrastrutture e la stabilità economica. Un significativo movimento di “reshoring” potrebbe avere ripercussioni sull’economia globale, alterando i flussi commerciali, e la sostenibilità delle promesse, specialmente in termini di deregolamentazione ambientale, rimane incerta. Nonostante gli incentivi, le aziende statunitensi potrebbero comunque trovarsi a competere con realtà situate in paesi con costi di produzione inferiori. Sarà fondamentale osservare le misure concrete attuate e la reazione del mondo imprenditoriale nei prossimi mesi e anni per valutare l’impatto di questa iniziativa.