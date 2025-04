Turismo, Santanchè incontra assessori e associazioni Appennini: “a breve nuovo bando ministero da 13mln”

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato, nell’ambito di un nuovo incontro del tavolo sugli Appennini, gli assessori al Turismo e i rappresentanti delle Regioni interessate e di alcune delle più importanti associazioni di settore.

“A breve partirà il nuovo bando con altri 13 milioni di euro che mettiamo a disposizione degli Appennini: una località, nel suo insieme, che sta crescendo sempre di più ma che va ancora sostenuta perché sviluppi al massimo le potenzialità delle proprie offerte turistiche.”

Queste le parole con cui il ministro Santanchè annuncia un nuovo intervento del dicastero a sostegno del turismo nei Comuni all’interno di comprensori e aree sciistiche della dorsale appenninica colpiti dalla diminuzione delle presenze turistiche, causata dalla mancanza di precipitazioni nevose, nel periodo che va dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024.

Dal tavolo tecnico, che ha messo in luce, ancora una volta, la vicinanza del ministero alle imprese e alle famiglie in un clima di sinergica e fattiva cooperazione, è emersa anche la piena soddisfazione di associazione e Regioni per l’efficacia del primo bando Appennini pubblicato dal dicastero e che ha prodotto risultati immediati a beneficio dell’intero sistema turistico appenninico.

comunicato stampa