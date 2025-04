Villaggio per la Terra: L’INGV a Villa Borghese per raccontare le Geoscienze

Al via la settimana di eventi dedicati alle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra: laboratori, mostre, esperimenti e giochi per sensibilizzare il grande pubblico sulla tutela del nostro pianeta

Dal 10 al 16 aprile 2025, al Galoppatoio di Villa Borghese e alla Terrazza del Pincio di Roma, torna il Villaggio per la Terra, la grande festa che ogni anno riunisce migliaia di persone per celebrare la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.

Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è partner scientifico dell’iniziativa e si prepara ad accogliere curiosi e appassionati da giovedì 10 a domenica 13 aprile.

Con laboratori interattivi, esperimenti scientifici, giochi e dimostrazioni dal vivo, i visitatori dello stand dell’INGV potranno esplorare alcuni dei fenomeni naturali che ogni giorno plasmano il nostro pianeta: terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami.

Gli esperti dell’Istituto saranno a disposizione del grande pubblico per rispondere alle sue domande e guidarlo alla scoperta delle Geoscienze con attività adatte a tutte le età.

Il ricco calendario di iniziative del Villaggio per la Terra, giunto alla sua decima edizione, propone oltre 600 eventi di sport, arte, scienza e cultura dedicati alla tutela del nostro pianeta realizzati da più di 250 tra Enti e Organizzazioni, con un focus speciale sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, a ciascuno dei quali è dedicata una piazza multimediale nel suggestivo scenario di Villa Borghese con incontri, laboratori, mostre ed eventi.

Comunicato Stampa