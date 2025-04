08:20 – L’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di una sospensione di 90 giorni dei nuovi dazi (Cina esclusa) ha scatenato un’ondata di ottimismo sui mercati internazionali in genere ed in Asia in particolare.

Tutte le Borse asiatiche sono in forte rialzo, Cina compresa, con Tokyo, Seul e Sydney in particolare evidenza che hanno avuto rimbalzi rilevanti.