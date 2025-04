Intervento del Vice Ministro Cirielli

Si è svolto oggi il convegno “Dialogue, trust, peace, security in the world”, organizzato dall’Istituto Italiano per l’Asia (ISIA) e dall’Ambasciata del Turkmenistan a Roma, cui hanno preso parte il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e il Vice Ministro degli Affari Esteri turkmeno, Ahmet Gurbanov.

Importante occasione di confronto tra rappresentanti diplomatici, esperti e accademici, il convegno ha dato opportunità al Vice Ministro Cirielli di valorizzare i seguiti dell’incontro di ieri con il suo omologo turkmeno in tema di relazioni bilaterali, oltre che di esprimere il sostegno italiano alle iniziative del Paese centroasiatico per la mediazione, la pace e la sicurezza internazionali in ambito onusiano.

Il Vice Ministro ha infine ribadito l’importanza del partenariato, ormai a 360 gradi, tra l’Italia e i Paesi dell’Asia Centrale: “Il nostro impegno si esprime – oltre che sul piano bilaterale – anche sul piano regionale e vuole valorizzare le interconnessioni economiche tra gli stessi Paesi dell’area, oltre che di quest’ultima col resto del mondo”.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/04/convegno-italia-turkmenistan-dialogue-trust-peace-security-in-the-world-intervento-del-vice-ministro-cirielli/