Economia circolare, al Salone del Mobile la firma dell’Accordo di programma sperimentale per EPR ARREDO

Gava: “Nostre imprese all’avanguardia”

Milano, 10 aprile 2025 – “A distanza di un anno dal Salone del Mobile 2024, in cui avevamo lanciato l’idea e il progetto, oggi finalmente firmiamo il primo atto concreto con cui avviamo una fase sperimentale che potrà gettare le basi di un innovativo sistema EPR e ottenere un altro grande risultato di economia circolare nell’ambito di una delle filiere più importanti per l’economia del Paese. Ringrazio Federlegno Arredo e il Consorzio Nazionale Sistema Arredo. Si conferma l’avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità delle nostre imprese”.

Così il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava che questo pomeriggio, nei padiglioni di Rho Fiera, ha presenziato alla firma dell’Accordo di programma tra MASE, Federlegno e Consorzio Nazionale del Sistema Arredo che dà il via a un periodo di test propedeutici a un futuro regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per l’arredo.

fonte: https://www.mase.gov.it/notizie/economia-circolare-al-salone-del-mobile-la-firma-dellaccordo-di-programma-sperimentale-epr