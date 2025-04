Europol: Intercettata in Francia una cellula di conducenti trafficanti di migranti

Europol ha supportato la Gendarmerie nationale francese (Section de Recherche de Strasbourg) nello smantellamento di una rete criminale organizzata coinvolta nel traffico di migranti attraverso i confini dell’UE attraverso la cosiddetta rotta balcanica. L’indagine è stata supportata anche da Croazia, Grecia, Ungheria, Italia e Serbia attraverso informazioni operative condivise tramite Europol. Circa 300 agenti della gendarmeria hanno preso parte alla giornata d’azione contro questa rete, svoltasi il 1° aprile 2025. Una parte della giornata d’azione, supportata dalla Polizia di Stato, si è svolta nel Nord Italia, dove si trovava uno dei capi della rete criminale.

Alla fine del 2022, la Gendarmeria francese di Strasburgo ha avviato un’indagine contro una rete criminale coinvolta nel traffico di migranti dalla Serbia verso l’UE. La rete criminale era attiva principalmente lungo i confini serbo-ungherese e greco-turco. Tuttavia, operazioni di traffico legate a questa rete sono state rilevate anche alle frontiere intra-Schengen, in particolare ai confini austro-ungarico e austro-croato.

Le azioni operative del 1° aprile 2025 hanno portato a:

24 arresti

24 perquisizioni domiciliari

Sequestrati 3 veicoli per un valore stimato di oltre 115.000 euro e dispositivi di comunicazione.

I presunti organizzatori della rete, con sede in un altro paese dell’UE, coordinavano le attività insieme a due cittadini francesi residenti in Francia, nella regione dell’Alsazia, vicino alla Germania. Questi ultimi gestivano la logistica, incluso il reclutamento degli autisti a Strasburgo e nella sua periferia, e nella regione di Parigi. Questa rete era responsabile di una sola tratta del trasporto. Questa tattica mira a limitare la minaccia all’intera rete nel caso in cui alcuni membri vengano arrestati dalle forze dell’ordine.

Oltre 40 conducenti identificati

Agli autisti sono stati forniti veicoli a noleggio, auto o furgoni, e sono stati inviati nella zona di Seghedino, al confine con la Serbia. Una volta giunti in zona, gli autisti si sono coordinati con i trafficanti locali per stabilire quando e da dove prelevare i migranti e trasportarli in Ungheria, Austria o Slovenia. All’arrivo nell’UE, i migranti sono stati consegnati ad altre reti di trafficanti. Durante le indagini sono stati identificati oltre 40 autisti.

Durante il trasporto, gli autisti caricavano il maggior numero possibile di persone sul retro dei furgoni, senza alcuna considerazione per la loro sicurezza, al fine di aumentare i profitti. Gli autisti avrebbero ricevuto fino a 12.000 euro per il trasporto di oltre 30 migranti contemporaneamente. I presunti trafficanti, responsabili della logistica, hanno pagato gli autisti dopo il trasporto, dopo aver ricevuto un video che dimostrava il successo del traffico.

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito coordinamento operativo e supporto analitico. Durante la giornata d’azione, Europol ha inviato un esperto in Francia per facilitare lo scambio di informazioni in tempo reale e il controllo incrociato delle informazioni operative con le banche dati di Europol, fornendo così indizi agli investigatori sul campo.

comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/migrant-smuggling-driver-cell-intercepted-in-france?mtm_campaign=press-releases-just-published-20250410&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news