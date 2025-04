Giorgetti: “Scenario economico globale complesso rende incerte le previsioni”.

Al termine del Consiglio dei Ministri, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato la complessità del contesto economico globale, definendo “molto complicate e difficili, perfino aleatorie” le previsioni, sia a breve che a lungo termine.

Riguardo alle stime, ha indicato una crescita del PIL dimezzata per il 2025 (+0,6%), con una successiva ripresa a +0,8%. Il rapporto deficit/PIL è previsto al 3,3% nel 2025, al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027, confermando le indicazioni autunnali. Infine, Giorgetti ha accennato a un orientamento sulla spesa per la difesa in linea con l’obiettivo del 2% del PIL.

LL