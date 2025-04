Il Presidente Mattarella e le Loro Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla a Ravenna

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, ha incontrato a Ravenna le Loro Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla, nell’ultima tappa della loro Visita di Stato in Italia.

Il Presidente Mattarella e i Reali hanno preso parte, nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, alla cerimonia celebrativa per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna dall’occupazione nazifascista, avvenuta il 10 aprile del 1945 da parte delle Truppe Commonwealth e delle forze partigiane.

Al termine, sempre in Comune, il Presidente Mattarella e le Loro Maestà hanno salutato una rappresentanza delle associazioni dei veterani e partigiane. Successivamente i due Capi di Stato si sono recati in Piazza del Popolo per incontrare alcuni rappresentanti del Festival dell’Emilia Romagna e dell’associazione Slow food. La Regina Camilla e la Signora Laura Mattarella si sono intrattenute, invece, con una rappresentanza delle Associazioni di volontariato e di artigianato del luogo.

La Visita dei Reali britannici si è conclusa all’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì, dove si è svolta la cerimonia di congedo, con l’esecuzione degli inni nazionali britannico e italiano e il passaggio in rassegna da parte del Presidente Mattarella e del Re Carlo III del reparto schierato che ha reso loro gli onori.

