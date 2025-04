La rete di money mule illegali fermata con il supporto di Eurojust

Le autorità romene, in stretta collaborazione con le loro controparti francesi e britanniche, hanno smantellato un gruppo criminale che aveva reclutato centinaia di money mule per riciclare i proventi di un elaborato schema di frode online. Eurojust ha assistito le autorità istituendo una squadra investigativa congiunta (JIT) sul caso e coordinando una giornata di azione, che ha portato all’adozione di misure preventive nei confronti di 13 sospettati in Romania e all’arresto di sette sospettati nel Regno Unito. I truffatori hanno realizzato un profitto stimato di almeno 3 milioni di euro, principalmente inviando false email aziendali.

Inviando email false da aziende legittime, i truffatori sono riusciti a frodare sia singoli clienti che intere aziende. Ciò è avvenuto principalmente inviando email apparentemente autentiche con fatture false che inducevano le vittime a versare denaro sui conti dei criminali. Attualmente sono state identificate 113 vittime provenienti da diversi paesi europei, in particolare dal Regno Unito.

Per riciclare i profitti di questa frode, il gruppo criminale con sede in Romania ha reclutato centinaia di money mule. Le reclute sono state inviate nel Regno Unito per aprire conti bancari e riciclare ulteriormente denaro trasferendo i proventi della frode online sui conti appena aperti. Parte del denaro è stato riciclato anche a distanza dalla Romania, tramite l’utilizzo di schede SIM britanniche, connessioni VPN e documenti di residenza britannici falsi.

Dai conti del Regno Unito, i proventi illeciti venivano trasferiti su conti in altri Paesi o utilizzati per falsi pagamenti a società britanniche. Il denaro veniva utilizzato anche per acquistare gioielli e altri articoli di lusso.

Le autorità rumene hanno avviato le indagini sul gruppo criminale nel 2020, dopo aver scoperto la frode online risalente al 2018. Dato il legame dei criminali con il Regno Unito, si è resa necessaria la collaborazione con le autorità britanniche.

Tramite Eurojust, è stata avviata un’indagine transfrontaliera ed è stata istituita una squadra investigativa comune. Organizzando riunioni di coordinamento con le autorità e fornendo supporto finanziario, Eurojust ha garantito il regolare svolgimento dell’indagine transfrontaliera. Europol ha fornito un ampio supporto analitico, organizzativo e finanziario ospitando diverse riunioni operative presso la sede centrale di Europol. Anche gli esperti del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica (EFECC) hanno facilitato lo scambio di informazioni e hanno partecipato alla squadra investigativa comune (JIT) presso Eurojust.

Le autorità rumene, britanniche e francesi, insieme a Eurojust ed Europol, hanno iniziato a pianificare la giornata d’azione per smantellare il gruppo criminale. La giornata d’azione si è svolta il 9 aprile. Le autorità hanno adottato misure preventive nei confronti di 13 sospettati, perquisito 31 luoghi e disposto il congelamento di diverse proprietà in Romania.

Nel Regno Unito, sette sospettati sono stati arrestati e cinque abitazioni sono state perquisite. Le indagini sul gruppo criminale proseguono. In occasione della giornata d’azione, un analista di Europol è stato inviato sul posto in Romania per fornire supporto forense e analitico.

Le azioni sono state eseguite su richiesta e dalle seguenti autorità: