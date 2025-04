Le Journées Réseau delle Alliances Françaises d’Italia alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

L’Alliance Française di Reggio Calabria, con la Presidente professoressa Iris Germanò, è lieta ed onorata di ospitare le «Journées Réseau » della Federazione delle Alliances Françaises che si svolgeranno quest’anno a Reggio Calabria l’11 e il 12 aprile 2025 a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’incontro di Reggio Calabria è una straordinaria occasione per sottolineare la piena collaborazione con le Istituzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata in questo avvenimento speciale dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dal Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio.

Molto significativa è la presenza di personalità importanti della cultura della Regione Calabria e delle Associazioni e delle Università che collaborano con la Federazione delle Alleanze d’Italia. L’Associazione di Reggio Calabria, che fa parte della Federazione delle 36 Alliances d’Italia, collegata alla Fondation Alliance Française, sodalizio senza scopo di lucro, con sede a Parigi, riconosciuta dal Governo francese, e con altre consociate in 138 paesi del mondo, svolge attività didattiche e culturali in Città e nella Provincia dal 1956.

La Federazione delle Alleanze d’Italia promuove e coordina a livello nazionale ed anche a livello europeo e mediterraneo e transfrontaliero le attività delle Alliance Française italiane nello spirito di fratellanza internazionale ed indipendentemente da qualsiasi considerazione razziale, etnica, religiosa o politica, e più specificamente si impegna a promuovere e migliorare la comprensione della lingua e della cultura francese da parte dei cittadini italiani e di altre nazionalità, favorendo gli scambi culturali nell’ottica della reciproca collaborazione tra paesi francofoni dei cinque continenti e l’Italia. L’incontro annuale delle Alliances Françaises permette ai Presidenti ed ai Direttori delle AF d’Italia di condividere attività e buone pratiche per la diffusione della lingua e della cultura francese.

Le Alliances e la Federazione delle Af d’Italia, con il suo Presidente Giuseppe Martoccia, non solo lavorano per diffondere la cultura francese, ma sono nel costante contatto e scambio culturale per diffondere la reciproca considerazione ed autentica amicizia internazionale tra i due Paesi. Le Alliances françaises sottolineano pertanto che le prossime occasioni di interazione sono funzionali alla necessità di mantenere e favorire lo sviluppo di rapporti culturali più stretti tra la Francia e l’Italia ed a tale scopo accolgono a Reggio importanti rappresentanti istituzionali francesi, dell’Istituto francese Italia, dell’Ambasciata francese di Roma, del Consolato, dell’Ufficio regionale dell’Istruzione, della Regione, del mondo della cultura e dell’istruzione.

comunicato stampa