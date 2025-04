Manciano (Gr). Sequestrato un ingente quantitativo di carne privo di tracciabilità

Comando Regione Carabinieri Forestale Grosseto – Manciano (Gr), 10/04/2025 11:15

Durante le attività di controllo sulle aziende agricole e zootecniche relative all’ igiene e tracciabilità degli alimenti i Carabinieri Forestale di Manciano unitamente a personale medico veterinario dell’USL Toscana sud est, hanno scoperto un sito di macellazione clandestina. All’interno delle celle frigorifere era custodita una rilevante quantità di carne bovina macellata senza alcuna autorizzazione e in locale non idoneo.

La carne priva di “bollatura sanitaria” non era stata sottoposta a visita sanitaria ante e post mortem. Nel laboratorio è stata rinvenuta anche una ingente quantità di prodotti lattiero/caseari e prodotti sezionati a base di carne in cattivo stato di conservazione in quanto invasi da muffe, con alterazioni di colore ed odore, custoditi in locale con gravi carenze igieniche. I militari procedevano a catalogare e sottoporre a sequestro nr. 36 forme di formaggio, in fase di stagionatura, stoccate nel locale con gravi carenze igieniche, le stesse presentavano alterazione di colore e odore, con evidente presenza di muffe.

Prodotti a base di carne, interi e sezionati, in evidente stato di cattiva conservazione (invasi da muffe); NR. 01 testa di bovino e frattaglie di bovino (cure, fegato, polmoni e milza) e altra carne bovina per un totale di kg 359 circa avvolta da sacchi neri di materiale plastico non conforme all’uso alimentare. La testa del bovino non presentava segni di stordimento per cui si presume che la macellazione sia avvenuta senza alcuna cautela sul benessere animale e da personale non specializzato.

Il personale medico veterinario in servizio presso USL toscana procedeva inoltre alla contestazione illeciti amministrativi per oltre 2000 euro. L’indagato si deve ritenere presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/macellazione-clandestina-sequestrato-un-ingente-quantitativo-di-carne-priva-di-tracciabilit%c3%a0