Padova: catturato latitante Brasiliano ricercato dall’Interpol

Ai fini di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che nell’ambito di autonome attività investigative, i Finanzieri del Comando Provinciale Padova hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità brasiliana, oggetto di ricerche in campo internazionale in virtù di un mandato d’arresto emesso da un Tribunale brasiliano per frode commerciale, frode, associazione e frode contro il Governo, reati in relazione ai quali il codice penale brasiliano prevede la pena massima di anni 49 di reclusione.

Il sospetto della presenza in territorio padovano del soggetto, inserito all’interno di una “Red notice” dell’Interpol, è emersa nel corso di attività investigative di approfondimento e analisi di operazioni finanziarie ritenute dai finanzieri riconducibili al predetto.

E proprio seguendo la traccia finanziaria i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Padova hanno individuato esercizi commerciali, palestre e altri luoghi di ritrovo di potenziale frequentazione del catturando, ove sono stati svolti nelle ultime settimane specifica attività di osservazione e controllo. All’esito, il latitante è stato individuato e fermato a bordo di una Maserati GranCabrio in un comune della provincia di Padova.

I militari hanno pertanto proceduto all’arresto provvisorio del soggetto, informando le competenti Autorità, con traduzione presso il carcere di Padova, ponendolo a disposizione del Presidente della Corte di appello di Venezia, che ne ha convalidato l’arresto, nelle more che lo Stato Estero ne richieda l’estradizione con l’invio della relativa documentazione attraverso i canali diplomatici.

L’attività dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova è stata svolta in collaborazione con il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza in relazione alla vicenda in esame sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna presso il plesso giudiziario competente.