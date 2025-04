Perchè la Groenlandia

La Groenlandia è l’isola più grande del Pianeta con una popolazione di circa 58 mila abitanti, per molto tempo è stata “dimenticata” dal mondo ma oggi torna prepotentemente d’attualità grazie e le pretese che gli americani avanzano su di essa. Ma perchè? Il parziale scioglimento dei suoi ghiacci, pur rappresentando una sfida ambientale significativa, sta aprendo inedite prospettive che rendono quest’isola un’area di crescente interesse strategico ed economico.

Il sottosuolo della Groenlandia si sta dimostrando un vero e proprio scrigno di risorse minerarie cruciali per l’economia moderna. Parliamo di metalli di base e preziosi come l’oro, l’argento, il rame, il nichel, lo zinco, il piombo, il ferro, il molibdeno e il tungsteno, elementi fondamentali per l’industria manifatturiera e tecnologica.

Ma l’appetibilità del sottosuolo groenlandese non si ferma qui. Esso custodisce anche minerali critici e terre rare, tra cui spiccano l’ittrio, lo scandio, il neodimio e il disprosio, elementi indispensabili per le tecnologie verdi, l’elettronica avanzata e le applicazioni militari.

Non dimentichiamo la presenza di grafite e potenziali giacimenti di litio, anch’essi vitali per la transizione energetica globale. Sebbene l’uranio e il torio siano presenti in quantità significative, la politica attuale ne limita l’estrazione. Troviamo inoltre diamanti, ilmenite, olivina, corindone colorato e anortosite, diversificando ulteriormente il panorama delle risorse sfruttabili.

Parallelamente a questa ricchezza mineraria, la Groenlandia vanta un notevole potenziale in termini di fonti energetiche. L’idroelettrico, grazie ai numerosi fiumi alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai, rappresenta una fonte di energia pulita e abbondante, con un potenziale di crescita significativo. I forti venti che caratterizzano l’isola offrono un’opportunità altrettanto promettente per lo sviluppo dell’energia eolica.

Sebbene il governo abbia intrapreso una strada di abbandono delle esplorazioni, il sottosuolo custodisce riserve significative di petrolio e gas naturale. Infine, pur con un passato di sfruttamento, la presenza di carbone nei suoi depositi rimane un dato di fatto. La strategia del paese è chiaramente orientata verso le energie rinnovabili, con l’obiettivo di sfruttare appieno il potenziale idroelettrico ed eolico per raggiungere l’indipendenza energetica e posizionarsi come fornitore di energia pulita.

Ma la vera svolta che sta accendendo i riflettori sulla Groenlandia è rappresentata dalle nuove rotte commerciali artiche rese possibili dal parziale scioglimento dei ghiacci.

Il Passaggio a Nord-Ovest, la Rotta Marittima del Nord e, in un futuro potenzialmente più lontano, la Rotta Transpolare, offrono la prospettiva di accorciare drasticamente le distanze tra gli oceani Atlantico e Pacifico.

Questo si traduce in vantaggi economici enormi in termini di tempi di transito ridotti, potenziali diminuzioni dei costi di spedizione e nuove dinamiche nel commercio globale.

La posizione strategica della Groenlandia la rende un punto di passaggio e potenzialmente un hub logistico cruciale per queste nuove vie marittime, offrendo opportunità per lo sviluppo di infrastrutture portuali, servizi di supporto e attività commerciali connesse al traffico navale.

La Groenlandia si presenta oggi come un territorio di crescente appetibilità. La combinazione di ricche risorse minerarie, un enorme potenziale di energia rinnovabile e la sua posizione strategica sulle emergenti rotte commerciali artiche la pongono al centro di dinamiche economiche e geopolitiche di rilevanza mondiale.