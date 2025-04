Santo Domingo: tragedia al Jet Set, crollo in discoteca fa almeno 218 Vittime

Santo Domingo, Repubblica Dominicana – Il bilancio della catastrofica notte al Jet Set di Santo Domingo si è tragicamente aggiornato a 218 vittime accertate, confermando la portata del crollo avvenuto durante un affollato evento musicale. Tra le vite spezzate, il dolore colpisce anche l’Italia per la perdita di due suoi cittadini: Luca Massimo Iemolo, 49enne chef catanese noto per il suo lavoro al Sarah Restaurant, e una donna di origine dominicana con doppia cittadinanza.

La tragedia si è consumata circa un’ora dopo l’inizio dell’esibizione del popolare cantante Rubby Pérez, che richiamava centinaia di persone nel celebre locale notturno. Il Jet Set, un punto di riferimento per la musica dal vivo nella capitale dominicana, era gremito di figure di spicco della società locale e internazionale, tra cui personalità politiche, sportive e professionisti.

Le drammatiche fasi iniziali del crollo sono state immortalate in un video amatoriale, mostrando il cedimento di porzioni del soffitto e il panico della folla che cercava disperatamente una via di fuga, pochi istanti prima del collasso strutturale completo. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta tra le macerie, riuscendo a estrarre oltre 180 persone in vita, molte delle quali hanno riportato ferite gravi e fratture e rimangono ricoverate.

Mentre le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono, il governo dominicano ha dichiarato la fase di recupero e identificazione delle vittime. Tra i nomi confermati spiccano quello della governatrice di Montecristi, Nelsy Cruz, sorella del noto giocatore di baseball Nelson Cruz, e, con tragico epilogo, anche quello del cantante Rubby Pérez, inizialmente dato per salvo.

Anche il sassofonista della sua orchestra e l’ex giocatore di baseball Octavio Dotel sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie. La lista delle vittime include anche altre figure note come il giocatore Tony Enrique Blanco Cabrera, un ex funzionario delle Nazioni Unite e dello stilista Martin Polanco.

Le cause precise del crollo rimangono al momento sconosciute. Le autorità competenti, inclusi il Ministero dei Lavori Pubblici e l’ufficio del sindaco, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Anche i proprietari del Jet Set, pur manifestando la loro disponibilità a collaborare con le indagini, non sono stati ancora raggiunti per un commento. Permangono interrogativi sulla regolarità e la data delle ultime verifiche strutturali del locale, che secondo la stampa locale aveva subito interventi di ristrutturazione nel 2010 e nel 2015 ed era stato colpito da un fulmine nel 2023.

Il Jet Set, inaugurato nel lontano 1973, ha rappresentato per decenni un’istituzione della vita notturna caraibica, famoso per i suoi “Jet Set Mondays”, serate dedicate al merengue e alla salsa che attiravano un pubblico selezionato e star internazionali. La riapertura nella sua nuova sede era stata celebrata con un concerto del leggendario Johnny Ventura. La tragedia getta ora un’ombra cupa sulla storia di questo iconico locale e sulla comunità di Santo Domingo.