Sottoscritto accordo interistituzionale CNEL-FICEI

Brunetta: dai Consorzi passa un nuovo modo di intendere il ruolo dell’impresa in un’ottica che tiene insieme competitività e prossimità

CNEL e FICEI (Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione) hanno sottoscritto un accordo interistituzionale che prevede una collaborazione su ambiti quali il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, l’analisi dei flussi migratori, il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, la valorizzazione dell’impatto sui territori della Strategia nazionale “Made in Italy 2030”.

L’intesa, inoltre, ricomprende le attività relative alla Relazione annuale del CNEL sui servizi pubblici, nonché quelle inerenti alle Aree interne, alla rigenerazione dei contesti produttivi dismessi e allo sviluppo delle ZES, per favorire l’insediamento produttivo sostenibile e la valorizzazione delle potenzialità economiche dei territori marginali. La collaborazione si svilupperà anche nel quadro del Forum imprese e legalità e del Forum permanente per la diffusione della cultura del consumo responsabile e sostenibile, istituiti presso il CNEL.

“L’accordo con FICEI, la Federazione che associa i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, si inserisce – ha sottolineato il Presidente del CNEL, Renato Brunetta – nel quadro dell’impegno e dell’attenzione che il CNEL rivolge allo sviluppo locale, alla rigenerazione dei territori, al rafforzamento del tessuto produttivo del Paese. Il nostro obiettivo è fare rete, mettere insieme le tante realtà coinvolte nella valorizzazione delle imprese come fattore di crescita e al tempo stesso di coesione sociale.

Dai Consorzi passa un nuovo modo di intendere il ruolo dell’impresa, in un’ottica che tiene insieme competitività e prossimità. La capacità dei Consorzi di svolgere non solo la loro importante funzione di supporto al mondo produttivo ma anche quella di porsi a servizio dei territori, rispondendo a bisogni e istanze sempre più complesse, dimostra quanto la loro natura sia intrinsecamente correlata all’essenza stessa dei corpi intermedi”.

“Con profondo orgoglio – ha dichiarato il Presidente di FICEI, Antonio Visconti – sottoscriviamo oggi questo accordo con il CNEL, che rappresenta per i Consorzi di Sviluppo Industriale un rilancio delle proprie funzioni sui principali temi di lavoro condivisi nel documento. I Consorzi rappresentano l’ossatura del sistema produttivo del Paese, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Creano i luoghi e le condizioni affinché possano svilupparsi l’attività produttiva, il lavoro, le competenze e, quindi, il progresso dei territori. Le sfide che attendono il nostro Paese confermano la rilevanza strategica del tessuto industriale nazionale come principale strumento per l’attuazione dei principi costituzionali sui quali si basa il benessere civile, sociale ed economico del nostro Paese”.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/5099/SOTTOSCRITTO-ACCORDO-INTERISTITUZIONALE-CNEL-FICEI