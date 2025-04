Sventato suicidio nelle acque del Lago di Garda antistanti il comune di Salò

Due Unità navali della Guardia di Finanza di Salò (BS), ieri intorno alle ore 10 del mattino, hanno soccorso un uomo che aveva tentato il suicidio lanciandosi nelle acque gelide del Lago di Garda prospicienti il comune salodiano.

In aiuto alla persona sono intervenuti gli equipaggi delle Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale Lago di Garda che stavano svolgendo un’attività di sorveglianza del tratto costiero del Golfo di Salò. L’uomo si presentava in apparente stato di shock e in ipotermia. Sono stati il lancio del salvagente di bordo, la prima assistenza prestata e la tempestiva chiamata al soccorso sanitario ad aver impedito tragiche conseguenze dell’episodio.

Il Servizio Navale della Guardia di Finanza svolge, sul Lago di Garda, un costante pattugliamento per il controllo e il presidio di tutti gli spazi lacuali ove si registra la presenza di diportisti e utenti, ai quali è assicurata una “vicinanza fisica”. La sorveglianza lacuale è infatti svolta mediante l’impiego di un dispositivo navale diffusamente presente, visibile e reattivo, in grado di accrescere la percezione della sicurezza da parte della collettività.