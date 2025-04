Villa San Giovanni abbandonata: il cambiamento promesso si è trasformato in degrado

La Sindaca di Villa San Giovanni continua a sollevare preoccupazioni infondate, evitando di affrontare i reali problemi che affliggono la città. Da anni l’amministrazione proclama una grande visione per Villa, ma ciò che i cittadini vivono quotidianamente è un quadro sempre più desolante fatto di promesse disattese, opere incompiute e crescente disagio.

I progetti concreti sono stati accantonati, sostituiti da continui annunci privi di riscontro. Le scuole restano chiuse per lavori mai conclusi, creando disagi enormi a studenti e famiglie, costretti a spostamenti e sistemazioni provvisorie. Gli impianti sportivi sono inutilizzabili, obbligando le squadre locali a giocare altrove. I parchi pubblici, in stato di degrado, non garantiscono più sicurezza né fruibilità per i più piccoli.

La riqualificazione della via marina, più volte annunciata, è bloccata senza motivazioni credibili, mentre le responsabilità vengono sistematicamente scaricate su altri. L’asilo Genova-Firenze sarà chiuso, senza alcuna prospettiva di riapertura. Sul fronte economico, il bilancio comunale è in forte difficoltà, ma Sindaca, Presidente del Consiglio e Assessori continuano a percepire regolarmente le loro indennità, nonostante le promesse di rinuncia in fase di dissesto.

La gestione del servizio idrico è drammatica: mancanze d’acqua persino in inverno – fatto mai verificatosi in passato – e contatori illeggibili che generano bollette errate. Le strade cittadine sono in condizioni indecorose, con buche che rendono la guida pericolosa. L’illuminazione pubblica è carente: pali danneggiati, punti luce spenti e interi tratti di strada al buio.

L’archivio storico resta chiuso nonostante le autorizzazioni ottenute dalle amministrazioni precedenti, e i volumi della biblioteca, destinati ai locali della polizia municipale, sono ancora imballati nell’ex mattatoio. Emblematico il caso dell’ascensore comunale, promesso da tempo e mai installato: simbolo di un’amministrazione basata sulle parole più che sui fatti.

Il decoro urbano è scomparso. I cimiteri comunali sono in stato di abbandono e mancano nuovi loculi per i cittadini, con occupazione temporaneo in quelli che li avevano già acquistati. Gli avvisi TASI e IMU degli anni precedenti sono stati annullati per gravi errori, ennesimo segno di una gestione approssimativa.

Grave anche la mancata attuazione delle indicazioni ministeriali che chiedevano di valorizzare il patrimonio immobiliare comunale attraverso affitti o alienazioni: nulla è stato fatto. In compenso, sono stati spesi 37.000 euro per un ricorso contro la valutazione VIA-VAS del Ponte sullo Stretto, risorse che avrebbero potuto finanziare servizi essenziali.

La Sindaca concentra tutta la comunicazione istituzionale sul Ponte, dimenticando completamente i problemi quotidiani della città. Eppure, se affrontato con serietà e visione strategica, il progetto potrebbe rappresentare un’opportunità per Villa San Giovanni. Purtroppo, questa amministrazione non ha dimostrato né competenza né progettualità.

Villa San Giovanni ha bisogno di scelte condivise e di un’amministrazione capace di gestire l’ordinario per potersi misurare con l’eccezionale. Dopo tre anni di governo, questa maggioranza non ha prodotto risultati concreti né migliorato la qualità della vita dei cittadini. Come consiglieri di minoranza, non nutriamo più alcuna aspettativa nei confronti di chi ha dimostrato, sotto ogni punto di vista, di aver fallito.

Villa San Giovanni non può continuare a vivere nell’incertezza. Le risorse ci sono, ma vengono ignorate, sprecate o gestite con superficialità. È il momento di voltare pagina e restituire alla città una visione futura che la veda protagonista come polo turistico, ambientale e culturale, e non solo come punto di transito verso la Sicilia. I cittadini meritano servizi dignitosi e una qualità della vita migliore.

Villa San Giovanni, 10 aprile 2025

I Consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni

Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco

comunicato stampa