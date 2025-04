Violenza contro le donne: corsi recupero uomini maltrattanti

Con decreto del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, sono stati definiti “i criteri e le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati a soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica”.

I Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza – Cuav sono gli unici a poter svolgere i percorsi di recupero (art. 3) e solo se inseriti in elenchi gestiti da enti pubblici e locali, enti del servizio sanitario o del terzo settore. Competente per il riconoscimento degli enti il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, presso cui “è istituito e tenuto” l’elenco (art. 4) e di cui è responsabile il capo del Dipartimento e che potrà avvalersi dell’Ispettorato generale del ministero per attività di vigilanza.

