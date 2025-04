Bologna. Servizio anti droga per le vie del centro

Comando Provinciale di Bologna – Bologna, 11/04/2025 12:35

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna, hanno arrestato un 25enne maliano, senza fissa dimora e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato eseguito in Piazza Scaravilli, zona ad alta concentrazione di compravendite di droga.

Durante un servizio mirato al controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri, hanno notato il 25enne prendere qualcosa dal proprio borsello e cederlo ad un altro soggetto (un 21enne anch’egli straniero) per poi ricevere in cambio del denaro. Sospettando di aver assistito ad uno scambio di droga-denaro, i Carabinieri sono entrati in azione, ed hanno bloccato ed identificato entrambi i ragazzi (il 25enne appunto e il 21enne).

A quel punto, il 25enne maliano sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune banconote per un importo di circa 100 euro e 12 grammi circa di una sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre il 21enne statunitense ha consegnato ai militari operanti, la sostanza stupefacente acquista pochi istanti prima e segnalato alla Prefettura. Durante tali operazioni però, il giovane maliano ha tentato di sfuggire ai controlli, con frasi minacciose e con un atteggiamento aggressivo, nei confronti dei militari operanti.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 25enne, e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/servizio-anti-droga-per-le-vie-del-centro