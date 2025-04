Infanzia in Calabria: la Relazione del Garante Antonio Marziale: “quadro ancora preoccupante”

In Calabria la più alta percentuale di minori che vivono in povertà relativa

Il Garante per l’infanzia calabrese Antonio Marziale, insieme al presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso e al procuratore Roberto Di Palma, ha presentato la relazione 2024, volendo che fosse un evento per informare i calabresi sulla situazione dei minori. Nonostante la Calabria sia prima in Italia per tutori di minori stranieri, la condizione generale dei bambini è critica a causa di anni di incuria. Marziale punta all’istituzione della neuropsichiatria infantile (promessa dal governatore Roberto Occhiuto) e sottolinea che i suoi obiettivi non saranno raggiunti finché un solo bambino starà male.

Di Palma ha evidenziato la mancanza di strutture di neuropsichiatria, definendo i minori il “presente” e lodando la collaborazione con il Garante. Marziale ha citato investimenti contro la dispersione scolastica e risultati come la terapia intensiva pediatrica e la proposta sull’età del consenso.

La relazione mostra una situazione preoccupante con alta povertà minorile. Antonio Marziale ha sottolineato il ruolo cruciale di scuola e famiglia e criticato comportamenti genitoriali immaturi. Ha concluso dicendo che la Calabria sta cercando di distinguersi da un mondo che ha dimenticato i diritti, evidenziando anche il problema crescente dell’esposizione online incontrollata dei minori. Ricordiamo che il Garante sta conducendo una vera e propria crociata contro la pedopornografia on line.

Fabrizio Pace