Lavrov a Washington: “Riprendano i voli diretti, tolgano le sanzioni ad Aeroflot”

La Russia ha formalmente richiesto agli Stati Uniti la revoca delle sanzioni imposte alla compagnia aerea Aeroflot, condizione ritenuta necessaria per la ripresa dei voli diretti tra i due Paesi. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

Secondo quanto riferito da Lavrov, la proposta sarebbe stata avanzata da Mosca “oltre un mese fa”, in un periodo precedente a un incontro bilaterale svoltosi a Riad. “Gli americani hanno preso atto della nostra richiesta, ma ad oggi non abbiamo registrato alcun passo concreto in direzione di una risposta positiva”, ha dichiarato il capo della diplomazia russa.

La richiesta di Mosca giunge in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche tra Russia e Stati Uniti, con numerose sanzioni economiche e restrizioni di viaggio imposte da Washington in risposta alle azioni di Mosca. La ripresa dei voli diretti, qualora venisse accolta, potrebbe rappresentare un segnale di distensione in un quadro di relazioni bilaterali altrimenti complesso. Tuttavia, al momento, la risposta statunitense rimane in sospeso.