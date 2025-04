Panama: via libera a truppe USA per addestramento e altro

Secondo quanto riferisce l’agenzia France Presse, gli Stati Uniti potranno dispiegare truppe a Panama, vicino al Canale, per attività di addestramento, esercitazioni e altro, in base a un accordo congiunto.

Il presidente Trump, durante una riunione governativa, ha anticipato la partenza delle truppe, aggiungendo: “Abbiamo dislocato molte truppe e occupato aree che prima non avevamo”, in presenza del segretario alla Difesa Hegseth, di ritorno da una visita ufficiale a Panama. La decisione è motivata dalla preoccupazione statunitense per l’eccessiva influenza cinese sul Canale.

