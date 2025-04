Reggio Emilia. Vestito con una pelliccia rossa: è il bottino di un furto

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Reggio Emilia, 11/04/2025 12:11

È stato fermato dai Carabinieri praticamente “travestito” con parte del bottino: una vistosa pelliccia rossa che non è passata inosservata. Un dettaglio tanto appariscente quanto fatale per il presunto ladro che nel tardo pomeriggio di ieri è stato fermato dai carabinieri della Stazione di via Adua che nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente in risposta alla segnalazione di una cittadina che aveva subito un furto in abitazione.

L’uomo è stato fermato mentre fuggiva indossando due vistose pellicce che aveva trafugato dall’abitazione della richiedente tra cui una vistosa di colore rosso. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato in abitazione, i Carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno arrestato un uomo di 45 anni residente a Reggio Emilia.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/vestito-con-una-pelliccia-rossa-%c3%a8-il-bottino-di-un-furto