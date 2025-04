Rolling Truck Street Food Festival torna a Pinerolo: dal 24 al 27 Aprile il miglior street food d’Italia a Largo Lequio

Pinerolo è pronta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon cibo e della convivialità, in occasione dell’annuale Fiera di Primavera. Da giovedì 24 a domenica 27 aprile, Largo Lequio torna ad ospitare Rolling Truck Street Food Festival, l’evento itinerante che porta in giro per l’Italia i migliori food truck con specialità regionali e internazionali. Ingresso gratuito. Quattro giorni all’insegna del gusto, in cui Largo Lequio si animerà con oltre 20 food truck colorati e vintage provenienti da ogni dove, ognuno pronto a servire specialità autentiche, originali e preparate al momento.

Il festival sarà un’occasione imperdibile per scoprire un’ampia varietà di sapori, dai più tradizionali ai più gourmet, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e appassionato. Oltre al buon cibo e alla convivialità, il festival sarà accompagnato dalla musica selezionata da Rolling Truck, trasformando ogni giornata in un’esperienza vivace e travolgente.

Un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire nuove proposte culinarie in un contesto dinamico e giovane Il viaggio nel gusto sarà un’esperienza coinvolgente, con un mix irresistibile di profumi e sapori in grado di soddisfare ogni palato.

Dai grandi classici dello street food come hamburger gourmet e smash burger, arrosticini abruzzesi, frittura di pesce e panzerotti pugliesi, si passerà a proposte più ricercate come il carpaccio e kebab di polpo, panini gourmet con salmone e avocado, pulled pork e le immancabili bombette pugliesi.

Non mancheranno i richiami ai sapori dal mondo, con specialità esotiche come il pollo karaage, i popcorn di pollo taiwanese, gli involtini di verdure, gli ebi fry, i ravioli al vapore, i celebri takoyaki e i divertenti korean corn dog.

A completare l’offerta, piatti che spaziano dalla pita con falafel alla cucina messicana con burritos, tacos e nachos, hamburger di bufalo, chicken nuggets e pork ribs. E ancora, grandi classici italiani come gnocco fritto, pinsa, schiacciata, arancini siciliani, pane e panelle e pane cunzato, concludendo in dolcezza con i churros e i cannoli siciliani riempiti al momento. Una vera festa di sapori, tutta da vivere, scoprire e condividere.

Non mancheranno proposte senza glutine e vegetariane, per garantire a tutti un’esperienza inclusiva e accessibile, sempre all’insegna del gusto. Il cibo di strada è una vera e propria cultura culinaria e, durante l’evento, avrete l’opportunità di partecipare a workshop dove scoprirete ricette della tradizione locale, nazionale e internazionale.

WORKSHOP: SABATO 26 APRILE ore 11.00: il Food Truck Apetitosa, condividerà con voi la preparazione degli Arrosticini Abruzzesi, svelando ogni passo della ricetta. ore 14.30: il Food Truck Mangia e Bevi, condividerà con voi la preparazione dell’Hamburger di black Angus abruzzesi, svelando ogni passo della ricetta.

DOMENICA 27 APRILE ore 11.00: il Food Truck Awakte, condividerà con voi la preparazione del Burritos, svelando ogni passo della ricetta. ore 14.30: il Food Sapori di Sicilia, condividerà con voi la preparazione di Pane e Panelle, svelando ogni passo della ricetta. Quando: Giovedì 24 aprile: dalle 18:00 alle 24:00 Venerdì 25 aprile: dalle 11:00 alle 24:00 Sabato 26 aprile: dalle 11:00 alle 24:00 Domenica 27 aprile: dalle 11:00 alle 24:00

Dove: Largo Lequio – Pinerolo (TO) Ingresso gratuito Ti aspettiamo a Pinerolo per quattro giorni indimenticabili all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento!

