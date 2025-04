S.E. Mons. Gian Franco Saba è il nuovo Ordinario Militare per l’Italia

L’annuncio è stato dato il 10 aprile 2025 presso l’Ordinariato da Mons. Santo Marcianò, nella sala capitolare della chiesa di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli (chiesa principale dell’Ordinariato), in contemporanea con la sala stampa vaticana e con la diocesi di Sassari, dove, nella Cattedrale di San Nicola, il nuovo Ordinario ha dato lettura della comunicazione del nunzio.

L’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba, nato a Olbia (Sassari) il 20 settembre 1968, è iscritto dal 1994 all’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, è autore di numerose pubblicazioni e articoli scientifici.

In precedenza il Ministro della Difesa Guido Crosetto, – in un post su Facebook giorno 4 aprile 2025 -, a margine dell’incontro presso il Ministero della Difesa, nel salutare Monsignor Santo Marcianò, che stava per concludere il Suo mandato, così si è espresso: “L’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, è stato una guida straordinaria e un faro che ha illuminato la via per tutti i militari e per l’intera Difesa. Ha saputo essere vicino a ognuno di noi, condividendo le gioie nei momenti sereni e donandoci forza nei momenti più difficili e tristi. A nome mio, di tutte le donne e gli uomini della Difesa, il più profondo e sincero ringraziamento per il suo instancabile sostegno e la sua preziosa testimonianza di fede e umanità”.

