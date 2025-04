Tragedia a New York: elicottero cade nel fiume, vittime

Tragico incidente a New York: un elicottero è precipitato nel fiume Hudson, causando la morte di sei persone. Le vittime includono cinque passeggeri e il pilota. Il velivolo si è schiantato vicino al molo 25, tra West Street e Canal Street.

Tra i passeggeri ci sarebbero Agustin Escobar, amministratore delegato di un’importante azienda in Spagna, sua moglie e i loro tre figli di quattro, cinque e undici anni, giunti a New York dalla Spagna per una visita turistica proveniente da Barcellona.

Nell’incidente ha perso la vita anche il pilota 36enne. Le autorità americane hanno avviato un’indagine sull’accaduto a New York city, definito “terribile” dal presidente Trump.

Ile And