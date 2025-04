Venezia. “Next Made in Italy: il Cluster per un network nazionale”

“Next Made in Italy: il Cluster per un network nazionale” è l’evento che si terrà il 15 aprile 2025 all’Università Iuav di Venezia, nella sede Ca’ Tron, in coincidenza con la Giornata Nazionale del Made in Italy : un’occasione per celebrare l’eccellenza italiana e promuovere un futuro di crescita e innovazione. In quanto parte dei dodici Cluster Tecnologici Nazionali attivi sul territorio italiano, il Cluster Made in Italy condivide con questi l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni per rafforzare la competitività del Paese, valorizzare il capitale umano e territoriale e promuovere la sostenibilità e l’innovazione.

L’iniziativa raccoglierà nuove visioni per il Made in Italy come ambito collaborativo e metterà in luce organizzazioni e progetti già avviati sul territorio italiano: tra questi, la presenza dell’Alleanza dei Cluster, il ruolo delle Case del Made in Italy e il progetto del Dottorato Nazionale in Design per il Made in Italy, oltre all’operato dei Cluster Tecnologici Nazionali. Due le macroaree tematiche dell’evento: Visione e strategie per il futuro del Made in Italy , che si concentra sulla definizione di una nuova direzione per il complesso delle attività produttive italiane, in particolare le nuove strategie e visioni per il futuro del Made in Italy, e Reti e connessioni per il Made in Italy , che si focalizza sull’importanza di creare e rafforzare le connessioni tra i diversi attori del sistema produttivo per favorire l’innovazione e la crescita.

Durante l’evento verranno approfonditi temi cruciali come il Manifesto del Made in Italy , il dialogo tra cluster e imprese, progetti per gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e si discuterà dell’analisi dei Cluster Tecnologici Nazionali, i loro dati, impatti e sfide future, esplorando le loro strategie per rafforzare il ruolo e promuovere reti di innovazione. Il 15 aprile sarà un’occasione per riflettere sul valore del Made in Italy come elemento centrale di un processo che guarda alla centralità delle persone, alla qualità e al rispetto del lavoro, dalla formazione alle conoscenze, dai saperi specifici alle discipline. Questo evento rappresenta un momento chiave per condividere conoscenze, prassi e strategie finalizzate a sostenere l’eccellenza italiana nei mercati globali. Il Cluster Made in Italy si propone come punto di riferimento per supportare una rete nazionale che favorisca l’innovazione e la competitività delle imprese italiane.

