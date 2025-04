Il cordoglio di FdI RC per la scomparsa di Michele Traversa

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, abbruna le sue bandiere in segno di lutto per la scomparsa dell’On. Michele Traversa, storico e carismatico esponente della destra calabrese.

Traversa è stato protagonista appassionato di tantissime battaglie politiche, sociali e sindacali a difesa della sua comunità e dei suoi territori, con umiltà, competenza e dedizione.

Sempre dalla stessa parte, prima nel MSI e poi in AN e PDL, Traversa ha ricoperto le più importanti cariche istituzionali nella sua città e nella regione. Consigliere comunale di Catanzaro dal 1985 al 1990; consigliere regionale e apprezzatissimo assessore al Turismo dal 1995 al 1999; Presidente della Provincia, dove ha lasciato una importante eredità soprattutto nel campo delle opere pubbliche, dal 1999 al 2008, anno in cui viene eletto Deputato; nel 2011 è Sindaco della sua città.

La sua grande passione era il sindacalismo: è stato ai vertici regionali e nazionali prima della Cisnal e, successivamente, dell’UGL, di cui è stato Vicesegretario generale.

I dirigenti e i militanti di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, si associano al dolore della comunità della destra catanzarese ed esprimono alla famiglia i sentimenti di profondo cordoglio per questa grave perdita.

La Presidente del Coordinamento

Ersilia Cedro