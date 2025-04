Medio Oriente. Croce Rossa, Gaza: “Ambulanze distrutte, trovate sotto la sabbia, insieme ai corpi di 8 paramedici”

Settimo Torinese, 12 aprile 2025 – Il cuore delle Volontarie e dei Volontari della Croce Rossa Italiana si stringe attorno al dolore per la perdita, avvenuta giorni fa, di alcuni operatori del nostro Movimento nella Striscia di Gaza.

È in un minuto di silenzio in apertura all’Assemblea nazionale della CRI l’abbraccio del Movimento a tutti gli operatori umanitari della Croce Rossa “che hanno pagato col sangue il loro impegno di essere vicini a chi soffre, nelle zone di conflitto”.

A lanciarlo il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, a seguito di un video di Alessia Borzacchiello, Delegata CRI in Medio Oriente, che con le parole ha ripercorso quei tristi momenti.

“Il 23 marzo scorso, nel sud della Striscia di Gaza, a seguito di un bombardamento, la Mezzaluna Rossa Palestinese aveva inviato le sue ambulanze per prestare soccorso ai numerosi feriti. Mentre un primo gruppo di ambulanze era riuscito ad evacuare i feriti, un secondo convoglio – i cui mezzi erano chiaramente identificabili tramite gli emblemi e le sirene accese – è stato colpito dal fuoco diretto.

Da quel momento ogni contatto con gli operatori è stato perso.

Dopo quasi 10 giorni, l’orrore di cui si temeva è diventato realtà: le ambulanze sono state ritrovate distrutte e sepolte sotto la sabbia, assieme ai corpi dei soccorritori.

La sorte di un nono soccorritore è ancora sconosciuta: di lui non si hanno più notizie, nonostante i numerosi appelli e tentativi di contatto e coordinamento con le autorità israeliane”, ha raccontato in un video Alessia Borzacchiello.

“La neutralità è una delle bandiere della nostra azione”, ha aggiunto Valastro. “Noi non prendiamo parte, non prendiamo posizione davanti ad un conflitto. Le vergognose cerimonie per il rilascio di ostaggi, hanno visto gli stessi affidati a noi, a l’unica realtà di cui tutti si fidassero.

È importante parlare con tutti, spiegare ciò che siamo: non è possibile che qualcuno pensi che siamo schierati. Non è accettabile che i nostri operatori, le nostre ambulanze siano un bersaglio”.

