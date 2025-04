Roma. Arrestato 47enne gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia

Comando Provinciale di Roma – Roma, 12/04/2025 11:31

I Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana hanno arrestato un 47enne iraniano, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni del convivente. La scorsa mattina, proprio la vittima, un 65enne belga, ha contattato il 112 riferendo di un’aggressione da parte del convivente nella loro abitazione in via dei Castelli Romani, quartiere Appio Claudio.

All’arrivo sul posto dei Carabinieri, il 47enne con in pugno un coltello, si è barricato in casa tentando di impedire l’intervento dei militari che sono riusciti ad accedere e a prendere contatti con la vittima. Il 65enne ha riferito che, poco prima, il suo convivente lo aveva colpito con calci e pugni e lo aveva minacciato con un coltello.

La vittima ha poi formalizzato una querela ricostruendo un rapporto di convivenza di oltre 15 anni caratterizzato da condotte vessatorie e violente, mai refertate, da parte dell’indagato che è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto in attesa di interrogatorio del GIP.

La vittima è stata trasportata da personale del 118 presso l’ospedale Fate Bene Fratelli dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 7 giorni. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/carabinieri-arrestano-un-47enne-gravemente-indiziato-del-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia