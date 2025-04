Serie C. La Dierre batte la Capolista

Dierre: Railans, Trinca 14, Vukovavljievic, La Mastra, Cernic 11, Alescio 4, Fazzari 13, Angius 6, Laganà 3, Ripeti 5, Barrile 30. All Cotroneo Ass Marcianò

Catania: Valastro, Gatta 16, Drigo 10, Torrisi 1, D’Aquino, Budrys, Patanè 14, Pappalardo 11, Janusevic, Barakadze 2, Abramo, Smorto 27.

Vittoria per nulla scontata quella della Dierre Reggio Calabria ottenuta furi dalla mura del PalaCalafiore, i reggini hanno infatti giocato al PalaLumaka. E’ stata una partita combattuta anche se il risultato era ininfluente per la classifica finale, certo è che le due compagni hanno avuto modo di confrontarsi e studiarsi per quello che potrebbe essere un futuro scontro nel play-off.

La squadra del presidente Filianoti ha dimostrato solidità e sangue freddo nelle concitate fasi finali. Fortunato Barrile autentico trascinatore e MVP con un trentello a referto che lascia intuire il suo impatto in una partita dai contenuti tecnici lodevoli, ottimo il contributo in fase realizzativa di Fazzari.

Tra gli ospiti, un altro reggino Smorto sugli scudi con 27 punti coadiuvato da Gatta e Patanè. Peccato per un po’ di nervosismo finale anche se la partita è stata giocata correttamente dalle due squadre in capo. Il cammino della Dierre continua nella post season dove incontrerà il Siracusa Basket nel primo “incrocio” dei playoff.

Fabrizio Pace