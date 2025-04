Domotek impresa sfiorata: si va a gara 3

Cte Negrini Acqui Terme-Domotek Volley Reggio Calabria 3-2 (17-25,21,25,26-24,25-18,15-13)

Acqui Terme: Biasotto 3, Carrera, Garrone, Bellanova 2, Mazza 5, Garra, Botto 16, Petras 24, Esposito 10 ,Cester 7, Brunetti, Trombin, Pievani. All Totire

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano, Galipò, Zappoli 5, Picardo 7, Lopetrone, Lamp, Murabito 4, Georgiev, Pugliatti 1, Laganà 18, Soncini 4, Lazzaretto 21. All Polimeni; Ass Vandir Dal Pozzo

Arbitrano i signori Fabio Bassan di Manerba del Garda e Emilio Sabbia di Potenza.

Impresa sfiorata. Toccata con mano, contro un avversario sornione, ma forte e pronto ad esplodere. Dopo due set e mezzo, praticamente perfetti, la Domotek, eroica e senza Stufano aggiunto al forfait di Zappoli durante la gara, è costretta alla resa dopo due ore e 20 di partita. Una sfida infinita contro Acqui Terme che continuerà martedì sera alle ore 20.30 al Palacalafiore di Reggio Calabria. Chi vincerà la serie sfiderà la Rinascita Lagonegro, già vincente al sabato due a zero contro il Cus Cagliari.

Gli starting six. Acqui Terme schiera Petras, Pievani, Biasotto ed Esposito centrali, Bellanova al palleggio e Botto La Domotek, trascinata da un ottimo numero di tifosi al seguito risponde con il Capitano Laganà, i centrali Picardo e Murabito. Lazzaretto, Zappoli ed il palleggiatore Pugliatti.

La sfida. Il primo set Primo punto è di Pievani. L’inizio è combattutissimo 4-3 con una grande esecuzione di Laganà. Si volge verso il 6 pari:Petras riporta in vantaggio Acqui Terme. Domotek si porta in vantaggio con il risultato di 7-8 a causa di un errore in ricezione dei locali. Il massimo vantaggio amaranto si concretizza su 7-10 causando il Time out degli uomini di coach Totire. Il vantaggio a quel punto vola su +4. Un Ace di Laganà consolida lo stesso. Lo stesso Laganà allunga al +5 con una botta violentissima.

A seguire lo stesso cresce grazie ad un muro di Edoardo Murabito. Dopo un nuovo errore di Acqui Teme il vantaggio volge al 17-10 provocando un nuovo time out dei piemontesi. Il divario si conferma sul +9 anche all’arrivo degli amaranto a quota 20. Laganà avvicina gli amaranto al traguardo del primo set. Sono troppi errori per la formazione locale che prova comunque a scuotersi con Biasotto sotto rete. Il set point scaturisce da un errore al servizio di Petras. Colpo della vittoria del primo set lo sigla Enrico lazzaretto arma letale in queste occasioni nel secondo set parte con il turbo la Domotek con il 3-0.

Secondo Set. Sul risultato di 5 a 1 un Acqui terme che non riesce a trovare il bandolo della matassa chiama ancora una volta time out. Dopo il time out, qualcosa cambia: i locali si rimboccano le maniche e riescono a ricucire lo svantaggio. Il vantaggio in rimonta piemontese lo scrive Petras. Acqui Terme combatte. Vola sul più tre, ,ma gli amaranto giocano con estremo spirito combattivo (15-14). Rimontando. Un ace di Enrico Lazzaretto firma il pari nel set. I tifosi ospiti sono in visibilio.

I locali provano a spiccare il volo ma la Domotek reagisce da grande squadra. Gran servizio di Soncini. Muro del sempre presente Murabito(20-22). Troppi errori nel momento clou per i padroni di casa. Un colpo da maestro di Lazzaretto firma il punto numero ventitre come il suo numero di maglia. La conquista del set point,invece, è un ace mirabolante di Laganà. Sul 24 a 21 a favore dei reggini, l’Acqui soffre la pressione e sciupa ogni tentativo di rimonta a causa dell’errore di Botto.(21-15) E’ due a zero.

Terzo set. La prova di forza amaranto parte concreta anche nel terzo set con un muro, bellissimo da vedere a firma Laganà.(3-0 nell’avvio per Reggio). Dopo Laganà, prima Murabito e poi Lazzaretto, eseguono a muro.(1-5). Errori su errori per i piemontesi, in balia delle onde amaranto: la Domotek è concreta e scatenata.(2-7).

Un lungo linea dell’incontenibile Laganà scrive il 4 a 9. Reggio Calabria doppia l’avversario sul 10 a 5 grazie ad una pipe di Lazzaretto. Zappoli firma l’ace del 12 a 6. L’Acqui Terme ha un sussulto d’orgoglio dopo tanti errori e cerca la rimonta(12-14). Picardo, con forza, sottorete, allontana i tentativi avversari. La gara, però diventa un punto a punto e Mister Polimeni si gioca, nuovamente la carta Soncini. Il pari è nell’aria ed arriva sul 18 -18.

E’ un batti e ribatti: un muro di Acqui manda avanti i locali(22-21). Grandissimo il pareggio di Soncini dopo la grande difesa del libero Saverio De Santis. La botta secca in pipe di Petras,però scrive il 23 a 22. Straordinario lo scambio successivo: il pari lo sigilla Marco Soncini, dopo emozioni a raffica, salvataggi da urlo e tentativi di attacco ben fatti, accanto a grandi difese. Il set point lo conquista Acqui Terme con Jacopo Botto.

Il capitano dei piemontesi, però sciupa tutto al servizio(24 pari). Petras, conquista il secondo set point piemontese. La schiacciata per pareggiare i conti, a firma Laganà, finisce in out, e Reggio non ha più tentativi di proporre video check. L’Acqui Terme accorcia le distanze e respira.(1-2).

Quarto set. Prende coraggio la formazione piemontese nel quarto set(5-2). Reggio pareggia in un amen. L’inerzia sembra essere cambiata: tante certezze in più per Acqui Terme che conduce il set(12-9). Il lavoro dei centrali locali fa la differenza : 16 a 12. Grande rimonta Domotek che passa anche dall’ace di Lazzaretto. Petras risponde con un contro ace poco dopo 19 a 16 e replica la medesima giocata poco dopo (20-16). La Cte Negrini si carica sempre di più: Petrss trascina. Il set point lo firma il muro locale con Bellanova ed Esposito in evidenza.(24-18).

Il tie Break lo conquista la formazione del Piemonte, con la giocata di Davide Esposito.

Tiè Break Sulla scia della grande rimonta, i piemontesi sul teraflex di Valenza , l’Acqui Terme parte meglio anche al tiè Break. E’ immediato Time Out di Mister Polimeni. La Domotek si mette, con orgoglio all’inseguimento(6-5). Dal meno quattro a meno uno.

Al mini,intervallo,però, i locali riescono a spuntarla 8 a 6 e si cambia campo. Una stratosferica difesa di Brunetti su Laganà ferma la Domotek che, sulla medesima giocata, realizza con Picardo sotto rete(8-7). Ancora Picardo con tenacia firma il nuovo meno uno.(9-8). Reggio lotta, costringe Acqui all’errore per il 10-10. Arriva un nuovo time-out per i locali. Un doppio errore reciproco al servizio conduce le squadre sull’undici pari. Botto firma il nuovo vantaggio Acqui Terme.

Petras il mini allungo(13-11) ad una sola palla dal match point, Lazzaretto, in volo, con un furbo pallonetto tiene vive le speranze(13-12). Botto, diventa un fattore e mette a segno il punto che vale il matchpoint per i locali. La Domotek, ha mille vite ed annulla il tentativo con Laganà. Sarà ancora Botto a scrivere il colpo decisivo della serata. La rimonta è compiuta. Termina 3 a 2.

comunicato stampa