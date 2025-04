Made in Italy Protagonista a Osaka 2025

“L’Expo va oltre la semplice esposizione: rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di opportunità per il Made in Italy, agendo come acceleratore di scambi economici e culturali in una regione caratterizzata da una crescita elevatissima.

Osaka 2025 ci sprona a una visione ambiziosa, che sappia coniugare tradizione e innovazione, creatività e sostenibilità.” Queste le parole di Cimmino, vicepresidente Export di Confindustria, durante l’inaugurazione del Padiglione Italia a Osaka.

“La partecipazione italiana si fonda sulla solidità del suo sistema Paese”, ha aggiunto. “Confindustria è presente con l’obiettivo di trasformare questa Expo in un motore di crescita duraturo”, ha concluso.

