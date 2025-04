Rave nel Torinese, scontri con Forze dell’Ordine

Nel Torinese, un rave party non autorizzato, allestito all’interno di un ex capannone industriale situato a Loggia, ha visto degenerare la situazione nel pomeriggio di oggi, sfociando in scontri tra le forze dell’ordine e i partecipanti. L’evento, che aveva richiamato centinaia di persone già dalla giornata di ieri, si è trasformato in un focolaio di tensione quando gli agenti sono intervenuti per disperdere l’assembramento.

Secondo le prime ricostruzioni, le motivazioni dell’intervento delle forze dell’ordine sarebbero legate alla natura pare non autorizzata dell’evento, potenziali violazioni delle normative sulla pubblica sicurezza e la possibile occupazione abusiva dell’area industriale dismessa.

Nel corso del pomeriggio, la situazione è progressivamente peggiorata, culminando in momenti di acceso confronto tra alcuni partecipanti al rave e gli agenti. Si segnalano, purtroppo, episodi di disordini, con fonti locali che riferiscono di feriti e contusi in maniera lieve da entrambe le parti, come riportato da RAITv.

L’episodio di Loggia ripropone la questione dei rave party non autorizzati e delle difficoltà nel gestirne lo svolgimento, soprattutto in contesti di aree industriali abbandonate che possono facilmente diventare luoghi di aggregazione incontrollata.

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono ora impegnate a monitorare la situazione e a valutare eventuali sviluppi nelle prossime ore. Si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali per chiarire la dinamica degli eventi e le eventuali conseguenze legali per gli organizzatori e i partecipanti al rave. (foto di repertorio)

