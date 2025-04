A Gerace il World Café “Turismo 3.0”: sinergie innovative tra sostenibilità ed economia circolare

Il Comune di Gerace ospiterà mercoledì 17 aprile 2025 alle ore 16.30, presso il Museo Civico, un importante appuntamento dedicato all’innovazione nel settore turistico: il World Café “Turismo 3.0: sinergie innovative tra sostenibilità ed economia circolare”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto concreto e costruttivo sui nuovi paradigmi del turismo sostenibile, valorizzando le esperienze virtuose già in atto e immaginando nuove strategie di sviluppo responsabile per i territori. Il programma prevede momenti di approfondimento su buone pratiche legate all’economia circolare, all’artigianato sostenibile e all’uso intelligente delle risorse, seguiti da sessioni partecipative in cui operatori turistici, amministratori locali, cittadini e rappresentanti del mondo dell’innovazione potranno lavorare insieme in gruppi tematici.

Al centro del dibattito:

Le opportunità e le sfide per un turismo sostenibile nei borghi italiani

Il ruolo della collaborazione tra pubblico, privato e comunità locali

Le nuove forme di comunicazione e creatività per promuovere un turismo autentico e consapevole

L’evento rappresenta un’occasione significativa per rafforzare il posizionamento di Gerace come laboratorio di buone pratiche e come destinazione turistica capace di coniugare bellezza, innovazione e rispetto per l’ambiente.

Il World Café rientra nell’ambito delle attività del progetto europeo “Carousel”, con il sostegno di Interreg IPA ADRION e dell’Unione Europea.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza e agli operatori del settore per contribuire attivamente alla costruzione del turismo del futuro.

comunicato stampa