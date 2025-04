Antitrust tedesca approva l’acquisizione di una quota di Commerzbank da parte di UniCredit

L’Ufficio Federale tedesco per la Concorrenza (BfK) ha dato il suo via libera all’operazione con cui il gruppo UniCredit acquisirà una partecipazione del 29,9% in Commerzbank, una delle principali istituzioni bancarie tedesche. L’autorità antitrust ha reso nota la sua decisione attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si specifica che, a seguito di un’attenta valutazione, non sono stati riscontrati “problemi legati alla fusione” per quanto concerne le attività rivolte alla clientela privata e alle imprese con un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro.

Secondo la BfK, la “struttura diversificata dei fornitori” operanti in questi segmenti di mercato ha contribuito a escludere rischi significativi per la concorrenza. “Non sono emersi indizi attendibili di un significativo impedimento alla concorrenza”, si legge chiaramente nella nota dell’Ufficio Federale per la Concorrenza, sancendo di fatto l’approvazione dell’operazione finanziaria.

Questo pronunciamento positivo da parte dell’Antitrust tedesca rappresenta un progresso significativo per UniCredit nel suo piano di acquisizione di una quota di minoranza in Commerzbank. L’operazione, annunciata nelle scorse settimane, prosegue ora il suo iter, rimanendo soggetta alle eventuali valutazioni di altre autorità di regolamentazione competenti. L’esito favorevole dell’analisi antitrust in Germania è comunque un segnale importante per il futuro dell’accordo tra i due istituti bancari.