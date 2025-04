Individuazione dell’opera monumentale “Al Carabiniere”

Per consolidare l’esistente legame fra la cittadinanza reggina e l’Arma dei Carabinieri, a seguito di una manifestazione d’intenti promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Regionale Calabria (in collaborazione con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri) la Città di Reggio Calabria ospiterà un monumento “Al Carabiniere” Il monumento, commemorativo dei caduti dell’Arma che sacrificando la vita hanno offerto il massimo contributo per il mantenimento dell’ordine pubblico e della legalità, verrà collocato nell’area adiacente il Museo dello Strumento Musicale (MuStruMu).

In considerazione della valenza del progetto e del pregio architettonico con cui l’opera “Al Carabiniere” arricchirà il patrimonio cittadino, all’iniziativa della Benemerita ha aderito l’Amministrazione comunale che, con deliberazione del Consiglio comunale, ha anche condiviso l’azione di coinvolgere la cittadinanza reggina – unitamente agli istituti scolastici – nella scelta dell’opera da realizzare tra i tre bozzetti disponibili.

La fase di partecipazione per la scelta del bozzetto del monumento, avverrà sia tramite la piattaforma web “iopartecipo.reggiocal.it”, sino al 30 aprile, sia attraverso la diretta promozione dell’Arma negli istituti scolastici della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il processo di partecipazione permetterà di valutare le seguenti tre proposte creative e, quindi, rilasciare la propria preferenza: prima proposta “Per la gente, tra la gente”; seconda proposta “Protezione e servizio”; terza proposta “Un racconto senza tempo”. L’opera scelta sarà realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Rispetto all’iniziativa il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha dichiarato che “attraverso il percorso partecipativo la comunità decide quale delle tre ipotesi creative si trasforma nel monumento celebrativo dei manifesti valori dell’Arma dei Carabinieri. Per di più, la sua collocazione nell’area del Waterfront adiacente al Museo dello Strumento Musicale che, nell’occasione, sarà intitolata Largo Caduti di Nassiriya, è un arricchimento artistico per il lungomare Falcomatà, ormai a tutti gli effetti un museo a cielo aperto. “Con il monumento Al Carabiniere – ha inoltre aggiunto- si caratterizza un percorso culturale e di testimonianza di legalità diffuso in città, alimentando e rinsaldando in modo crescente il legame storico tra la Benemerita, il nostro Paese e Reggio Calabria.

Una proficua sinergia inter istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione comunale, l’Ufficio scolastico provinciale e l’Accademia di Belle Arti.” Il Generale di Brigata Cesario Totaro -Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria- si è espresso dicendo che “attraverso l’arte e i giovani l’Arma dei carabinieri ha inteso lanciare un messaggio di speranza. Reggio Calabria si appresta dunque a scrivere una nuova pagina della sua storia civica con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e di alcune eccellenze del territorio. Il monumento Al Carabiniere sarà molto più di una semplice opera scultorea: sarà un punto di riferimento, un luogo della memoria e un simbolo della Reggio che ricorda, partecipa e guarda avanti”.

comunicato stampa