Jesolo (Ve): Maltrattamenti in famiglia, arrestato dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Venezia, nei confronti di un uomo, residente nel territorio jesolano e indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei figli minori. L’uomo, già dal 2018, in diverse occasioni avrebbe sottoposto a frequenti vessazioni fisiche e psicologiche la donna e i figli, generando così un costante clima di paura in loro.

A seguito della denuncia della vittima, gli investigatori del Commissariato di P.S. Jesolo (Ve) hanno posto in essere diversi approfondimenti che hanno fatto emergere un grave quadro indiziario a carico dell’uomo. A seguito delle risultanze investigative l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti dell’indagato l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti del Commissariato di Jesolo. I poliziotti, dopo aver arrestato l’uomo, lo hanno condotto presso la locale Casa Circondariale. Il procedimento penale non è concluso e che la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia/articolo/214967fd19955ab98842132832