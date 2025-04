Occhiuto si affiderà al “modello Expo”: rodato protocollo antimafia per la costruzione degli ospedali calabresi

Nessuno spazio alla ‘Ndrangheta

La ‘Ndrangheta non si infiltrerà nei cantieri degli ospedali, a dirlo è Roberto Occhiuto Governatore della Calabria e super-commissario per le strutture ospedaliere calabresi. Prendendo spunto dalla funzionalità del modello Expo, ultimamente riproposto e migliorato per i lavori di Milano-Cortina si è deciso di importarlo in Calabria.

Saranno diverse le strutture costruite o già esistenti ed ammodernate. Le aziende che vogliono partecipare a tali lavori dovranno superare i controlli della DIA che in caso negativo emetterà un’interdittiva antimafia escludendole dagli appalti. Il controllo della Direzione Investigativa Antimafia sarà anche nelle fasi successive per le imprese che hanno avuto la possibilità di partecipare ai lavori.

Un protocollo di legalità che escluderà la ‘Ndrangheta da forniture e lavori negli ospedali calabresi. Controlli veloci ed affidabili sia nella fase dell’affidamento che in quella esecutiva. Una vigilanza totale su tutta la filiera delle imprese che chiederanno di partecipare.

Roberto Occhiuto chiede la sinergia delle istituzione coinvolte, un ufficio analisi interforze garantito dal Viminale (la presenza del sottosegretario calabrese Wanda Ferro è una ulteriore garanzia in tal senso) per dimostrare che anche in Calabria si possono fare e concludere le grandi opere. Il Presidente si dice certo di poter realizzare finalmente gli ospedali che i calabresi meritano ed ha scommesso molto della sua carriera politica sulla loro realizzazione.

Fabrizio Pace