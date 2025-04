OdG Sicilia. Concetto Mannisi presidente e Laura Simoncini vicepresidente

A Palermo eletto il nuovo consiglio

Il Consiglio regionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana porge le proprie congratulazioni ai colleghi Concetto Mannisi e Laura Simoncini per l’elezione a, rispettivamente, presidente e vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia e formula gli auguri di buon lavoro a tutti i membri del nuovo Consiglio, che si sono insediati stamani a Palermo nella sede dell’ODG Sicilia.

“Siamo onorati – ha dichiarato il presidente di UCSI Sicilia, Domenico Interdonato – di potere dare un contributo attraverso la nostra segretaria regionale UCSI, Laura Simoncini, alla quale è stato affidato un ruolo di prestigio come la vicepresidenza dell’Ordine, e Daniele Lo Porto, neo-tesoriere dell’Ordine anche lui in UCSI, segno di un’attenzione nei confronti dei colleghi e, più in generale, dei giornalisti cattolici che in Concetto Mannisi individuano un autentico punto di riferimento, per il suo impegno e per la sua storia”.

comunicato stampa