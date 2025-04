Presidenziali in Ecuador: Noboa rieletto, vittoria decisiva e contestazioni dall’opposizione

Daniel Noboa, Presidente conservatore dell’Ecuador, ha ottenuto una vittoria decisiva al ballottaggio, assicurandosi un secondo mandato. Il Consiglio Elettorale Nazionale ha ufficializzato i risultati questa mattina, confermando che Noboa ha conquistato un ampio margine di vantaggio sulla sua avversaria di opposizione, Luisa Gonzalez.

Con oltre il 90% delle schede scrutinate, Noboa ha ottenuto il 55,8% dei voti, distanziando Gonzalez di dodici punti percentuali. Nonostante i sondaggi pre-elettorali avessero previsto una competizione più serrata, il Presidente rieletto ha consolidato il suo elettorato, ottenendo una vittoria netta.

Gonzalez ha contestato i risultati, denunciando presunte frodi elettorali e chiedendo un riconteggio dei voti. Tuttavia, Noboa ha respinto le accuse, ribadendo la regolarità del processo elettorale e promettendo di concentrarsi sulla sua futura agenda politica.

Noboa, eletto per la prima volta nel 2023, ha ora un mandato completo di quattro anni per proseguire la sua politica di “mano dura” contro la violenza legata al narcotraffico, un problema ormai radicato in Ecuador. La sua vittoria rappresenta un chiaro segnale di sostegno alle sue serrate politiche di sicurezza, che hanno incluso lo schieramento dell’esercito nelle strade e la collaborazione con gli Stati Uniti.

Al. Co.