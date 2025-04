Dopo una notte di ricerche recuperati questa mattina dai Vigili del Fuoco 2 escursionisti dispersi sull’Aspromonte nella zona di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Fondamentale per la riuscita del soccorso ai due malcapitati è stato l’utilizzo di tecnologie IMSI-Catcher da parte dei Vigili del Fuoco, attrezzature in grado di rintracciare telefoni anche in assenza di rete.

Federica Romeo