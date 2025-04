Rosanna Mazzia confermata Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia

Borghi Autentici d’Italia nella due giorni marchigiana si è dotata dei nuovi organismi dirigenti e Rosanna Mazzia è stata confermata all’unanimità alla guida dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia per il prossimo triennio . Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione ha rinnovato convintamente la propria fiducia nella Presidente Mazzia, in carica dal 2019, esprimendo il proprio sostegno all’azione politica e programmatica che ha prodotto e continua a produrre grandi risultati a livello nazionale e territoriale. Il rinnovo del Consiglio Direttivo e degli Organi Associativi si è svolto all’interno dell’ Assemblea Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia tenutasi l’11 e il 12 aprile a Magliano di Tenna e Montedinove , che ha visto oltre alla nomina della Presidente Nazionale dell’Associazione anche una nuova struttura dirigenziale composta da Sindaci e Amministratori Locali in rappresentanza dei Borghi e dei Territori che compongono la grande rete BAI. Le candidature a sostegno del nuovo Consiglio Direttivo, pervenute da ogni parte d’Italia a testimonianza della partecipazione dei Borghi alla vita associativa, sono state vagliate dal Comitato dei Saggi e approvate dall’Assemblea degli Associati riunitasi l’11 aprile a Magliano di Tenna .

Il nuovo Consiglio Direttivo si avvarrà dell’Ufficio di Presidenza composto dai vicepresidenti Mansueto Siuni del Comune di Masullas – a cui va anche il ruolo di Vicepresidente Vicario – Lorenzo Berardinetti, Sindaco di Sante Marie e Laura Manta, Sindaca di Collepasso, e dai Consiglieri aggiunti Emanuele Rallo, Sindaco di Oriolo Romano e Adriana Natale, Assessore di Deliceto. I nuovi Consiglieri del Direttivo sono Davide Del Re, Sindaco di Cassano delle Murge, Stefano Lucchini, già Sindaco di Sauris ed ex Presidente Bai, Alfonso Vespe, Sindaco di Accettura, Rita Zaru, Sindaco di Noragugume, Vincenzo Savino, Vicesindaco di Tramonti, Gianmarco Di Cosimo, Vicesindaco di Scurcola Marsicana, Francesca Pisani, Sindaco di Casali Del Manco, Marco Pisanu, Sindaco di Siddi, Gianmario Borroni, Sindaco di Monte Rinaldo, Marco Giampaolo, Sindaco di Ripalimosani, Francesca Cipolla, Consigliera di Fara San Martino, Vanessa Fulminis, Assessore di Cermignano e Gianni Bellisario, Sindaco di Perano.

A comporre il Comitato Etico che accompagnerà il lavoro del nuovo Direttivo, il Presidente Renzo Soro e i Consiglieri Gregorio Guzzo e Francesco Melone , mentre nel ruolo di Revisore dei Conti è stata confermata la Dott.ssa Graziella Guatelli. Ospiti del Sindaco di Magliano di Tenna, Pietro Cesetti , i lavori dell’Assemblea hanno visto la partecipazione in presenza e da remoto di una nutrita rappresentanza dei Sindaci e degli Amministratori della rete dei Comuni Bai, della Segreteria Tecnica Nazionale, del Delegato Bai Marche, Gianmario Borroni, del Presidente del Comitato Etico, Renzo Soro, e del Presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi. Tanti i punti all’ordine del giorno, tra cui il rinnovo degli organi associativi, del Comitato Etico e del Consiglio Direttivo, e la nomina del primo Comitato Scientifico che coadiuverà l’associazione nel suo percorso al fianco dei comuni e dei territori che rappresenta.

Da Magliano di Tenna, i lavori dell’Assemblea dei Borghi Autentici d’Italia si sono spostati il 12 aprile nella suggestiva Montedinove, accolti dal Sindaco Antonio Del Duca, dove si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo per la nomina della Presidente Mazzia e dove si è svolto l’evento pubblico dedicato a “Storie da abitare: Borghi, Beni Comuni e Futuro Condiviso”. L’incontro, moderato da Luca Sestili, è stato arricchito dai Saluti istituzionali del Sindaco di casa, Antonio Del Duca , di Pietro Cesetti , Sindaco di Magliano di Tenna e di Gianmario Borroni, Delegato Regionale BAI Marche e Sindaco di Monte Rinaldo, dagli interventi di Andrea Agostini , Presidente Fondazione Marche Cultura, Marco Rotoni , Presidente AMAP Marche, Guido Castelli, Commissario Straordinario Sisma, Andrea Antonini , Assessore Regionale, Marco Marinangeli , Consigliere Regionale, e dai contributi video del Consigliere Regionale Andrea Putzu e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

A fornire ulteriori spunti di riflessione, la proiezione del docufilm “Un’altra idea di stare”, sul quale hanno dato il proprio contributo i componenti del Comitato Scientifico Sandro Polci – Membro Comitato Promotore Symbola, Comitato Scientifico Legambiente, Senior partner Cresme Consulting, e Carlo Marcetti – Docente Universitario di Economia del Turismo, Coordinatore Scientifico di Eurispes Sardegna. Anche in questa occasione non è mancata la presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni Bai delle Marche, con la partecipazione del Sindaco di Monteleone di Fermo, Marco Fabiani , del Sindaco di Rotella, Giovanni Borraccini, e del Sindaco di Carassai, Gianfilippo Michetti , e di tanti sindaci dei comuni marchigiani che hanno voluto conoscere da vicino la realtà dei Borghi Autentici d’Italia.

“Sono orgogliosa di poter rappresentare questa grande Associazione Nazionale e di aver ricevuto questo onore per il terzo mandato consecutivo – ha affermato Rosanna Mazzia , neoeletta Presidente BAI – Sono convinta che questo nuovo corso dell’Associazione, insieme ad una squadra composta da Sindaci e Amministratori capaci e volitivi, saprà dare un nuovo impulso all’Associazione e proseguire il grande lavoro svolto in questi anni. Un Grazie a tutti i componenti del consiglio direttivo che hanno accompagnato l’ultimo triennio con grande amore e passione e un forte in bocca al lupo a tutti i miei nuovi compagni di viaggio, con i quali, sono certa, raggiungeremo grandi traguardi. Buon lavoro a tutti Noi che crediamo che “Un’altra idea di Stare” sia possibile. In bocca al lupo ai nostri Borghi Autentici d’Italia”.

comunicato stampa