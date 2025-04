Tajani: “Roma pronta ad ospitare negoziati Iran-USA, capitale di pace e mediazione”

L’Italia ha confermato la propria disponibilità ad ospitare a Roma i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare. La decisione è stata annunciata dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, in occasione di un evento ad Osaka, in Giappone.

“Abbiamo ricevuto una richiesta da parte delle parti interessate, in particolare dall’Oman, che sta svolgendo un ruolo di mediazione cruciale, e abbiamo dato una risposta positiva”, ha dichiarato Tajani. “Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possano portare a risultati positivi, in questo caso sulla complessa questione nucleare”.

Il Ministro ha sottolineato il ruolo di Roma come “capitale di pace e di mediazione”, evidenziando la lunga tradizione del nostro Paese nell’ospitare incontri diplomatici di alto livello. “Non è la prima volta che si svolgono incontri di questo tipo nel nostro Paese”, ha affermato, “e siamo determinati a fare tutto il necessario per sostenere i negoziati e contribuire alla risoluzione della questione nucleare, nonché alla costruzione di una pace duratura”.

La scelta di Roma come sede dei negoziati è stata favorevolmente accolta dalla comunità internazionale, che riconosce il ruolo dell’Italia come interlocutore credibile ed affidabile nel contesto mediorientale.

