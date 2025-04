Il Ministero della Difesa russo ha intensificato oggi le proprie accuse nei confronti dell’Ucraina, sostenendo che le forze di Kiev continuano a impiegare la popolazione civile come “scudo umano”. Attraverso un comunicato ufficiale, Mosca ha specificato che tale presunta tattica si manifesterebbe nell'”organizzazione di eventi con la partecipazione di personale militare all’interno di centri urbani densamente popolati”.

Queste affermazioni giungono in un contesto di crescente tensione e di accuse reciproche tra le due nazioni, in particolare in riferimento alle conseguenze di un recente attacco missilistico sulla città ucraina di Sumy. L’evento ha suscitato condanna a livello internazionale per le perdite civili riportate. In risposta alle critiche, il ministero della Difesa russo ha fornito una propria versione degli eventi di Sumy, affermando che l’attacco di ieri aveva come obiettivo un presunto incontro di ufficiali militari ucraini. Secondo quanto dichiarato da Mosca, l’operazione avrebbe portato all'”eliminazione di fino a 60 militari” ucraini.

Tuttavia, queste affermazioni russe contrastano con le informazioni provenienti da fonti ucraine e da osservatori indipendenti, che hanno evidenziato un elevato numero di vittime civili a seguito del bombardamento. Al momento, non è possibile verificare in maniera indipendente il bilancio delle vittime e la natura precisa dell’obiettivo colpito a Sumy. Le accuse russe sull’utilizzo di civili come scudi umani non sono nuove e sono state reiterate in diverse fasi del conflitto. Da parte sua, l’Ucraina ha sempre negato tali pratiche, accusando invece la Russia di condurre attacchi indiscriminati contro infrastrutture civili e di causare la morte di numerosi civili.

La comunità internazionale continua a monitorare attentamente la situazione, con diverse organizzazioni che chiedono indagini approfondite sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario da entrambe le parti del conflitto. La verifica indipendente delle accuse e degli eventi sul terreno rimane una sfida cruciale nel contesto del conflitto in corso. Al momento, non è ancora giunta una risposta ufficiale da parte del governo ucraino in merito alle ultime accuse formulate da Mosca. Si attendono ulteriori sviluppi e possibili repliche nelle prossime ore.